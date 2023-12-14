Uygun’dan “Metanoya”ya sergisi

Çağdaş ebru ve enstalasyon sanatçısı, TOÇEV Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, “Metanoya” başlıklı yeni kişisel sergisini renkli bir davetle sanatsevere sundu. “Metanoya”nın açılış davetine iş ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı. Reyhan İpekel, Sibel Karakaşlı, Çiğdem Hitay, Zeynep Germen, Esra Erandan, Zafer Kozanoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda davetli Uygun’un sergisini gezdi. ‘Kendinin ötesine geçmek’ anlamına gelen “Metanoya” sergisi Uygun’un hayatının tüm evrelerini ve kendi metanoyasına ulaşma yolculuğunu anlatıyor. Ebru sanatını farklı tekniklerle farklı yüzeylere uyguladığı eserlerinden oluşan sergide sanatçının 27 eseri yer alıyor. Çalışmalarıyla bugüne dek 8.5 milyon çocuğa ulaşan TOÇEV, 30. Yılını, çocukların doğa içinde nefes alabildiği, yaşamlarını özgürce sürdürebileceği bir yaşam alanı yaratmayı amaçladıkları yeni projesi ‘Metanoya TOÇEV Köyü’ ile kutlayacak. İsmiyle 30. Yıla da atıfta bulunan sergideki eserlerin satışından elde edilen gelir TOÇEV ve ‘Metanoya TOÇEV Köyü’ projesine bağışlandı.