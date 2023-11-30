Mücevher tutkunlarına şık davet

Kişiye özel butik ve eşsiz tasarımların öncüsü Lion Diamond, yeni yılbaşı koleksiyonunu
seçkin misafirlerin katıldığı davetle tanıttı. Cemiyet dünyasının katıldığı davette hanımlar yeni koleksiyonu inceledi. Lion Diamond’ın kurucusu Öznur Yakın’ın ev sahipliğinde İstinyePark mağazasındaki davette markanın tasarımları beğeni topladı. Değerli taşlardan ve pırlantanın farklı kesimlerinden oluşan özel koleksiyonu yakından inceleyen hanımlar, 2024 mücevher trendleri hakkında bilgi aldılar. Davete katılan isimler arasında; Burcu Hattat, Ayla Onurcan, Aysel Başaran, Sevinç Keçeci, Aysun Yıldız Güngör gibi isimler vardı.