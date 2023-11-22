“Güz Sonatı” sergisi Karaköy'de...

MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon’un destekleri ve Şüheda Karakuş’un küratörlüğünde Sanat Karaköy’de açılan sergiye sanatseverler de büyük ilgi gösterdi. Sergide, Toronto ve Ankara müzelerinde eserleri yer alan dünyaca ünlü ressam Zafer Karakuş, İranlı ünlü boya sanatçısı Mohammad Ali Yazdchi, Türkiye’de Galata Kulesi resimlerinin önemli temsilcisi Sinan Balta ve Timur Özer’in eserleri yer aldı. Programa özel olarak hazırlanan eserler sulu boya, akrilik ve karışık tekniklerin kullanımıyla uzun uğraşlar sonucu ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ressamların eserlerinin sergilendiği sergiye MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon sponsor olarak destek oldu. Serginin açılış programına katılan Maks Gerşon, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Gerşon yaptığı açıklamada, “Sanat, toplumumuzun geleceğini belirleyen sosyolojik konuların en başında geliyor. Bazen sayfalarca yazıyla anlatılamayan konular bir fırça darbesiyle çok daha net ve keskin şekilde karşımıza çıkabiliyor. Hayal gücü, insanın ve toplumun gelişmesinde önde gelen yeteneklerdir. Kişinin yeteneğinin gelişmesinde hayal ve yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. Bu yüzden sanata ve sanatçıya desteğimiz de devam edecektir” dedi. Farklı temaları ve estetik anlayışları sonat formunda bir araya getiren sergi yoğun ilgi gördü.