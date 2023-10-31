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100. yıl rallisi...

Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, Bolu’da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100. Yıl Rallisi ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı Baja Bolu, başarılı bir organizasyonla sona erdi.

Giriş: 31 Ekim 2023 Salı
100. yıl rallisi...

Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, Bolu’da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100. Yıl Rallisi ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı Baja Bolu, başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok sporsever tarafından heyecanla takip edildi. Organizasyon öncesinde yarış merkezi Gazelle Resort & SPA’da 100. yıl anısına bir araya gelen ralli ve baja sporcuları, araçları ile çok özel bir fotoğrafa imza attılar. 100.Yıl Rallisi; Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibinin liderliği ile sonuçlanırken, klasik ralli otomobillerine açık historic ralli klasmanını Parkur Racing’den Kerim Tar-Efe Ersoy ve bu sezon Erkan Bodur anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanını da Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kazandılar. 40 sporcunun iki gün boyunca 215 kilometrelik parkurda mücadele ettiği Baja Bolu’yu ise SSV klasmanında İsrafil Akyüz-Mert Tepe, otomobil klasmanında ise Atilla Baybara- Cüneyt Göktürk birinciliği olarak tamamladılar. 29 Ekim Pazar akşamı Bolu Valiliği önünde düzenlenen törende kazananlar, ödülleri Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyelerinden aldılar.

Türkiye Baja Şampiyonası

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