Magazin Hattı

Meme Kanseri Farkındalık Semineri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Meme Kanserinden Korkmayalım Korunalım” başlıklı seminerde buluştu.

Giriş: 23 Ekim 2023 Pazartesi
Meme Kanseri Farkındalık Semineri!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim tarihleri, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Yarınlara sağlıklı toplumlar kazandırmayı hedefleyen Academic Group/Academic Hospital’ın çatısı altında hizmet sunan İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Academic Clinic tarafından meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Meme Kanserinden Korkmayalım, Korunalım” başlıklı seminer düzenlendi. Academic Group/Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen semineri, sosyal medyanın etkili isimleri, ünlüler, infuluencerlar ve çok sayıda katılımcı ilgiyle izledi. Seminerin açılışında konuşan Academic Group / Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Güçlü ve güzel yarınlar, sağlıklı ve mutlu kadınlarla kurulabilir” diyerek, kadınlara çağrıda bulundu: “Kadınların mutlu ve sağlıklı olmaları için kendi biyolojik güçlerinin farkında olmaları gerekiyor. Lütfen, gücünüzün farkında olun, kadınlığınızın ve sağlığınızın değerini bilin. Mutlu yarınları, sağlıklı ve güçlü kadınlar inşa eder. Sağlıklı yarınlar için sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı arttırın; dengeli beslenin, spor yapın, kendinizi mutlu edecek uğraşlar edinin. Günümüzde artık meme kanseri, jinekolojik kanserler ya da çikolata kisti gibi kadınların korktuğu birçok hastalık erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Bu hastalıkları geç kalmadan yakalamanın yolu ise düzenli sağlık kontrolleridir. Bir kadın olarak jinekoloğunuzla dost olun, onu her yıl düzenli ziyaret etin. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın.”

Onur AYDIN

Meme Kanseri Farkındalık Semineri Dünya Sağlık Örgütü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Reklam yüzü oldular!

Futbol dünyasının yıldız ismi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara bir mücevher markasının reklam yüzü olmak için anlaştılar.

Davetler Moda tutkunlarını buluşturan koleksiyon!

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı Anatolia by Özgür Masur koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, moda tutkunlarının beğenisine sundu.

Davetler “Birlikte ve Geleceğe” sergisi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi’nin açılışını düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel TİKAD'ın Cumhuriyet coşkusu!

Türkiye İş Kadınları Derneği düzenlediği 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı' kutlamasını üyelerinin coşkulu katılımıyla gerçekleştirdi.
Caddeler Sponza: 'Uzaklaştırma yok'

Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Edvina Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a uzaklaştırma kararı aldırdığı iddialarını yanıtlayarak yalanladı.

Güncel Yeni yaşa, teknede kutlama...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Berrin Zorlu, yeni yaşını sevdiği dostlarıyla birlikte teknede kutladı.
Magazin Hattı Boğaz'da özel davet...

Jonathan H. Crook ve Eda Kehale Argün ev sahipliğinde Boğaz’ın kıyısında görkemli bir davet düzenlendi.
Magazin Hattı Pilevneli'de yeni sergi...

Sanatçı Tim Kent 'Kronos ve Kairos' sergisini Pilevneli Dolapdere'de sanatseverlerin beğenisine sundu.
Davetler Epos 7 Derneği'nden 100. yıl kutlaması!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı.
Magazin Hattı ÇABA'dan 100. yıl kutlaması

ÇABA Derneği ve Fairmont Quasar Istanbul, Cumhuriyetin 100. yılının coşkuyla kutlandığı ve elde edilen tüm gelirin ÇABAÇAM Eğitim Birimi’ne aktarıldığı bir Cumhuriyet Kutlaması düzenledi.

Güncel Yakın dostların safari heyecanı!

Cemiyet hayatının yakın arkadaş gruplarından Alara Koçibey, Esra Dinçkök ve Serra Türker Afrika'da safariye çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.