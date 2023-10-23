Meme Kanseri Farkındalık Semineri!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim tarihleri, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Yarınlara sağlıklı toplumlar kazandırmayı hedefleyen Academic Group/Academic Hospital’ın çatısı altında hizmet sunan İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Academic Clinic tarafından meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Meme Kanserinden Korkmayalım, Korunalım” başlıklı seminer düzenlendi. Academic Group/Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen semineri, sosyal medyanın etkili isimleri, ünlüler, infuluencerlar ve çok sayıda katılımcı ilgiyle izledi. Seminerin açılışında konuşan Academic Group / Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Güçlü ve güzel yarınlar, sağlıklı ve mutlu kadınlarla kurulabilir” diyerek, kadınlara çağrıda bulundu: “Kadınların mutlu ve sağlıklı olmaları için kendi biyolojik güçlerinin farkında olmaları gerekiyor. Lütfen, gücünüzün farkında olun, kadınlığınızın ve sağlığınızın değerini bilin. Mutlu yarınları, sağlıklı ve güçlü kadınlar inşa eder. Sağlıklı yarınlar için sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı arttırın; dengeli beslenin, spor yapın, kendinizi mutlu edecek uğraşlar edinin. Günümüzde artık meme kanseri, jinekolojik kanserler ya da çikolata kisti gibi kadınların korktuğu birçok hastalık erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Bu hastalıkları geç kalmadan yakalamanın yolu ise düzenli sağlık kontrolleridir. Bir kadın olarak jinekoloğunuzla dost olun, onu her yıl düzenli ziyaret etin. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın.”

Onur AYDIN