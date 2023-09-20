Güzelleştiren etkinlik!

Pelin Kaya’nın ev sahipliğinde Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen Velavit’in etkinliğine cemiyet ve influencer dünyasından birçok seçkin sima katıldı. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ezgi Özkur’un sunumuyla gerçekleşen etkinlikte; Özlem Avcıoğlu, Melis Ağazat, Ayşe Burcu Kaya, Arzu Kunt, Burcu Şendir, Feryal Gülman, İpek Köse'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli objektiflere yansıdı. Doç. Dr. Ezgi Özkur, cilde güzellik sağlayan ürünleri sunarken katılımcılara, uzun ve sağlıklı cilt için önerilerde bulundu. Sağlıklı ve lezzetli ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlik katılımcılardan tam not aldı.