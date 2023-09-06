Dönüştüren Deneyim için İstanbul'a geliyor

Robert De Niro, Brad Pitt, Donald Trump gibi birçok isme rehberlik veren, efsane yaratan “The Secret”ın arkasındaki isim olarak anılan usta ve yazar Dr. John Demartini, 28-29 Ekim’de İstanbul'a gelecek. Demartini, The Breakthrough Experience’te (Dönüştüren Deneyim), insanların hayatlarını dönüştürme gücünü kazanmak için algılarını nasıl değiştirebileceğini öğretiyor. Dışsal koşullar ne olursa olsun, zihinsel sağlığı optimize etme gücünü kazanma yolu öğrenildiğinde kişi yaşamın kalitesine kendisi karar verebiliyor.