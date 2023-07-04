Bodrum'da eğlence...

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos, Mgallery The Bodrum Yalıkavak’ta sahne aldı. Hem Türkiye’de hem dünyada dinlenme rekorları kıran sanatçı Antonis Remos, bayramın son günü nefes kesen manzarası ile Bodrum’da yer alan otelin ev sahipliğinde, müzik severler ile buluştu. Hem Türkiye’den hem de yurtdışından pek çok misafirin katılımı ile gerçekleşen konser, otelin denize sıfır plajında, deniz kenarına özel olarak kurulan sahnede sanatçı Remos’un sevilen şarkıları eşliğinde görsel bir şölen yaşandı. Nazlı Hacı Sabancı, Yalçın & Pınar Ayaydın gibi isimlerin katıldığı gecede unutulmaz anlar yaşandı.

Ferit TUĞLUK