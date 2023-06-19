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Çebi İtalya’da piste çıkıyor

Genç sporcu Ayşe Çebi 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası ikinci ayağı için La Conca Pisti'ne çıkıyor

Giriş: 19 Haziran 2023 Pazartesi
Çebi İtalya’da piste çıkıyor

Otomobil sporlarında Dünya ortalamasının 5 katı kadın sporcuya sahip olan ülkemiz, bu artışla birlikte sporcularımızın başarıları ile de Uluslararası arenada göz doldurmaya devam ediyor. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kadınlar Birincisi 15 yaşındaki genç sporcu Ayşe Çebi de, Avrupa pistlerinde tecrübe kazanmayı sürdürüyor. Sezona Uluslararası IAME İtalya Serisi ile başlayan ve her yarış başarı grafiğini yükselten Çebi, bu hafta sonu 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası ikinci ayağı için La Conca Pisti'ne çıkıyor. 8 ülkeden 31 sporcunun mücadele edeceği OKN Junior kategoride yarışacak olan Ayşe Çebi, bu sezon Motul Türkiye Karting Şampiyonası haricinde, İtalya'da düzenlenen IAME ve ACI serilerini takip ediyor.

Ayşe Çebi İtalya Karting Şampiyonası

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