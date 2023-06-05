Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz sergisi

QNB Finansbank ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğinde hayata geçen “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi Kristal Kule’de sanatseverlerle buluştu. Çalışmalarının merkezine iklim krizi ve çevre sorunlarını alan sanatçıların atık malzemelerle ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı serginin küratörlüğünü Denizhan Özer üstlenirken, sergide Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş gibi Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. QNB Finansbank, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ortaklığında yaratılan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisiyle iklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş da dahil Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği 50 eseri barındıran serginin küratörlüğünü ise Denizhan Özer üstleniyor.