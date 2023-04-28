Güzelleştiren etkinlik!

Güzellik ve estetiğe bilimsel bir yaklaşımla çözümler üreten Institut Esthederm, yeni ürünü için marka yüzü olarak başarılı model, oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan ile güçlerini birleştirdi. Yeni işbirliği Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de düzenlenen görkemli bir davetle duyuruldu. Marka yüzü olan Arzum Onan, düzenlenen etkinlikte cilt bakımı ile ilgili tecrübelerini anlattı. Etkinlikte Ayşe Burcu Kaya, Vildan Küçükmustafa, Burcu Şendir, İpek Köse göze çarpan isimler arasındaydı. Sosyetenin ünlü hanımları güzelleştiren davette bir araya gelerek yeni ürünü deneme imkanı da buldular.