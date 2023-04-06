Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti!

Kansersiz Yaşam Derneği, önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi. KAYD Eş Başkanı Zeynep Yılmaz ve Genel Sekreteri Melis Özer’in ev sahipliğinde, derneğin Sosyal Komitesinin destekleriyle düzenlenen gecede toplanan bağışlar bu sene deprem bölgesinde yaşayan 50 kanser hastası aileye bir yıllık ihtiyaç desteği olarak gönderilecek. Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ve Murat Güloğlu üstlenirken, gecede 3 büyük kulübe ait imzalı formalar açık artırma ile derneğe bağışlanmak üzere satışa sunuldu. Bu anlamlı davete Nergis Pekuysal, Hande Demir, Ayşe Burcu Kaya, Hande Sezer Pekcan gibi cemiyet hayatından birçok isim katılarak destek verdi. Galatasaray takımı futbolcuları tarafından imzalanan forma 150 bin TL’ye Avukat Ahmet Ünal tarafından, Beşiktaş Kulübüne ait imzalı forma 100 bin TL’ye iş adamı Örfi Bilgin tarafından, Fenerbahçe Kulübü futbolcularınca imzalanan forma ise 30 bin TL bağış tutarı ile ORGE Elektrik Ceo’su Nevhan Gündüz tarafından satın alınarak Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.

Onur AYDIN