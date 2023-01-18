Teknolojik lansman!

Günümüz işitme cihazlarının en iyi uygulayıcısı ve öncüsü olan Si-Ser, işitme kaybı olanların ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren earnet’in geliştirmiş olduğu inovatif teknolojiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. İşitme sektöründe kendi alanında son 60 yılın en yenilikçi ürünü olan Beyin dostu Tie teknolojisi, işitme sektöründe aynı zamanda yeni bir kategori adı oldu. Pera Palace Otel’de gerçekleşen lansmana çok sayıda önemli isim katıldı. Kendi içinde farklı teknolojik varyasyonlar barındıran TİE işitme sektörüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Dünyada ilk kablosuz ve temassız şarj olabilen çevre dostu TIE xr ile pil değiştirmeye son veriyor.

Onur AYDIN