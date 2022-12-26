“Fantasia” koleksiyonuna davet!

Ace Nayman “Fantasia” isimli Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonu ile Ece Nayman’ın iç dünyasına bir yolculuk gerçekleştiriliyor. Nayman’ın beyin dalgalarının görüntüleriyle tasarladığıdesenler, koleksiyonun ana motifini oluşturuyor.Ece Nayman’ın şimdiye kadar tasarladığı en kişisel koleksiyonolma özelliğini taşıyan koleksiyonda, markanın DNA’sında varolan renkler ve desenler, Berlin’in “dark rave” kültüründenilhamla yeniden yorumlanıyor. ACE monogram deseni, sezonun renkleriyle yepyeni bir forma bürünüyor. Ürün seçkisi ise triko, denim, dış giyim ve spor giyim gibi farklı ürün kategorilerileriyle genişliyor. Grafiti sanatçısı Doozie Dozer ile tasarlanan seri, aynı ismi taşıyan desenlerle markanın sokak kültürüne yakın çizgisineatıfta bulunuyor. Koleksiyonda, çarpıcı renklerin yanı sıra, yılbaşı dönemi için tasarlanan parıltılı triko parçalar ön plana çıkıyor. Koleksiyonu kutlamak adına, Ece Nayman’ın Kanlica’daki evinde bir lansman partisi düzenlendi. Koleksiyondaki ışıltılı parçaların enerjisinden ilhamla tüm evin metalik bir fona büründüğü partiye ünlü isimler katıldı.