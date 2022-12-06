Magazin Hattı

Türk Kahvesi Günü’nü Darülaceze’de kutladı!

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü özel bir davetle Darülaceze’de kutladı.

Giriş: 06 Aralık 2022 Salı
Türk Kahvesi Günü’nü Darülaceze’de kutladı!

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü Darülaceze’de kutladı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve tüm Arzum çalışanları, Darülaceze’ye ziyarette bulunarak, bu özel konuklarına eşsiz lezzette Türk kahvesi ikram etti. Darülaceze’de kurulan tadım standında, misafirlere bol köpüklü, tam kıvamında, okkalı Türk kahvesi ikram edildi. Program ‘Osmanlı’da Kahve Seremonisi’ canlandırıldı. Darülaceze sakinleri ile gerçekleştirilen etkinlikte yapılan Osmanlı’da kahve Seremonisi ile geçmişe keyifli bir yolculuk yapıldı. Sakinler ile birlikte keyifli vakit geçirildi. Etkinliğe Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Kültür ve Turizm Bakanımızın eşi Pervin Ersoy, Türk Kahvesi Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu, Darülaceze başkanı Hamza Cebeci, Arzum çalışanları ve Darülaceze sakinleri katıldı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’

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