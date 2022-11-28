Uyku Ritüellerini dinlediler...

Pelin Bozkurt Bilgiç söyleşinin sonunda katılımcılara özel bir wellbeing deneyimi yaşattı. Söyleşiye katılanlar arasında İlkem Öztürk, Aslı Şen, Begüm Gazioğlu, Ebru Zeynep Altay, Nathalie Suda gibi isimler ve Homm Days’in kurucusu Duyguhan Paşabeyoğlu vardı. Katılımcılar uyku ritüellerini dikkatle dinledi. Uyku Rituelleri, akşam yemeğini erken yiyip saat 23.00’de melatonin hormonunun en yüksek olduğu sırada uyumak. 16 saatlik gece açlığı sürecince büyüme hormonunun çalışmasını sağlamak ki bu sırada, hücreler yenilenir detoks yapılır. Melatonin, serotoninin öncü hormonu olduğundan iyi bir uyku gün içinde pozitif enerji kaynağıdır. Diğer ritüeller; ılık bir duş ve epsom tuzu ile ayak banyosu, rahat, doğal kumaşlı pijama kullanılması, dişleri fırçalamak, oda ısısını düşürmek, uyumadan önce notlar alıp beyni rahatlatmak, gün içinde gerçekleşen güzel olayları düşünüp şükretmek, esneme hareketleri, başa ve boyuna masaj, yastığa lavanta uçucu yağ damlatmak, papatya, rezene, yasemin gibi bitki çayları içmek… Söyleşide; yatak, nevresim takımları, yorgan, yastık, pijama gibi uykunun vazgeçilmezlerinin doğru seçilmesinin önemi de konuşuldu.