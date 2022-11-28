Djital dünyaya yeni uygulama!

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'Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba'

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından Tarihsel Boyut, Tarihsel Belgeler I ve Tarihsel Belgeler II olmak üzere 3 cilt olarak hazırlanan Gül Baba; Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi eserinin tanıtım galası gerçekleşti.