Djital dünyaya yeni uygulama!

Dijital mimarlık uygulaması YAPP, İstanbul Morini’de gerçekleşen özel bir partiyle tanıtıldı. Uygulamanın lansman partisine iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen simaları katıldı. Şirketin Kurucu ortaklarından Ömer Öziskender ve Taner Tekin’in ‘Sektörde yıllardır kamu, kurum ve kuruluşlarına verdikleri hizmeti gelişen ve değişen dünyada dijitale taşıyarak insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini’ belirttikleri konuşmayla başlayan lansman partisinde katılımcılar konuşmanın ardından uygulamayı inceleyip sahne performansları eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi. Partiye katılan isimler arasında Arzu Kunt, Ayşe Burcu Kaya, Hande Demir yer aldı. Dadycool grubun sahne aldığı partide davetliler doyasıya eğlendiler.