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Beşiktaş Dernekleri toplandı!

Beşiktaş Spor Kulübü Dernekleri sosyal sorumluluk projeleri için toplantı gerçekleştirdi.

Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi
Beşiktaş Dernekleri toplandı!

Beşiktaş’ta dernekler Karamürsel’de toplandılar. Siyah beyazlı takımı Süper Ligde şampiyonluk şansının yüksek olduğunu belirleyen Kartal Bakışı Platform Başkanı Av.Levent Erdoğan iyi ve kötü günde maddi ve manevi takımımızın yanında olduklarını belirterek “Şu anda Süper Ligde çok iyi durumdayız. Türkiye ve yurt dışından gelen dernek başkanları ve yöneticilerle fikir alış verişi yaptık. Amacımız sosyal sorumluluk projesini yaymak. Beşiktaş lobisini güçlendirmek” dedi. Dernek üyleri projeler için bir araya gelerek fikir alışverişi yaptılar.

Beşiktaş Spor Kulübü

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