Kendi tasarımıyla göz kamaştırdı!

İş kadını Burcu Özüyaman ile Lübnanlı iş adamı Rachad Ghandour’un İstanbul Mandarin Oriental’daki düğünü ünlüleri bir araya getirdi. Özel kiralanan uçakla Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan konukların geldiği düğüne İstanbul sosyetesi de büyük ilgi gösterdi. Düğüne iş adamı eşi Kerem Dal ile katılan moda tasarımcısı Naz Nouri Dal, kendi tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı. Kendi markasının yeni sezon koleksiyonundan bir tasarım seçen ünlü modacı, gece boyunca kadın konukların ilgi odağı oldu.