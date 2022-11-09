Magazin Hattı

Marmara Denizi'ni yaşatma projesi...

Ünlü bir moda markasının, suya, doğaya ve insana saygı anlayışıyla hayata geçirdiği Marmara Denizi'ni Yaşatalım temalı tişört koleksiyonunun satışından elde edilen gelirin yarısını DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'ya aktardı.

Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba
Marmara Denizi'ni yaşatma projesi...

TURMEPA’nın Mavi Kıyılar projesi kapsamında Kınalıada'da belirlenen bölgenin kıyı temizliği Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve Suya Saygı koleksiyonunun ilham kaynağı, dünya serbest dalış rekortmeni, milli sporcu ve UNDP Türkiye’nin sudaki yaşam savunucusu Şahika Ercümen'in katılımıyla yapıldı. Şahika Ercümen'in dip temizliği yaparak destek olduğu davete Ayşegül Dinçkök, Ebru Şallı, Güven İslamoğlu, Ayşe Arman, Savaş Karakaş gibi isimler katıldı. “Denizler yaşasın diye”, 30 dakikada toplam 50 kg atık toplandı. Sürdürülebilirlik çalışmaları arasında denizleri iyileştirmeye yönelik olarak TURMEPA ile iş birliğine imza atan Koton, deniz temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Marmara Denizi’ni Yaşatalım temalı bir koleksiyon hazırladı.




DenizTemiz Derneği Mavi Kıyılar projesi

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Magazin Hattı Marmara Denizi'ni yaşatma projesi...

Ünlü bir moda markasının, suya, doğaya ve insana saygı anlayışıyla hayata geçirdiği Marmara Denizi'ni Yaşatalım temalı tişört koleksiyonunun satışından elde edilen gelirin yarısını DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'ya aktardı.

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