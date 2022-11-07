Lezzet tutkunları bir arada...

Şef Akira Back’in, İstanbul’daki ilk restoranı JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de birçok ünlü ismin katılımıyla açıldı. Ünlü isimler ünlü şefin restoran açılışında bir araya geldi. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu ve ailesi, Ziya Yılmaz ve eşi ilk açılış gecesine katılan isimler arasındaydı. Reyhan İpekel, Meral Yazıcı, Rene Saban, Sedefhan Oğuz da ünlü restoran Akira Back’in ilk gün misafirlerinden oldu. Açılışta, Japon kültürünü yansıtan özel dans şovları, Dj Doğan Çabakçor’un müzik ziyafeti ile keyifli dakikalar geçiren davetliler, Akira Back’in dünyaca ünlü menüsünü deneyimleme fırsatı buldu.