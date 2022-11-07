TEGV yararına Gaze sergisi...

Deneyimli sanatçı Nilgün Gümüş’ün eşsiz yeteneğiyle tuvale dökülen ve hepsi birbirinden çarpıcı kadın portrelerinden oluşan sergisi Gaze, katılımcılarını görsel olarak büyülerken, içerdiği detaylarla da anlık olarak duygudan duyguya geçişlerine sebep oldu. Nilgün Gümüş’ün Gaze sergisine ev sahipliği yapan Root Karaköy Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdoğdu, “Sanat-Kültür-Toplum” Root Karaköy’ün vazgeçilmezleri. Bu sebeple böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu gibi projelerin gençlerimize ilham vermesi ve vizyonlarını genişletmesi bizim için son derece önemli. Sanatın ve sanatçının her daim yanında yer alan tavrımızla Root Karaköy olarak özellikle kadınların ilham veren dokunuşlarıyla yarattıkları güzelliklere destek veren bir anlayışla birbirinden etkileyici projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Daha önce dünyaca ünlü mural sanatçısı Pesimo’nun kadınlara ve kadınların gücünün kutlandığı bir gerçekliğe armağan ettiği “Barış Ruhu” hareketinin devamı olan sergiye de ev sahipliği yapmıştık. Bunlar bizleri çok heyecanlandıran projeler.” dedi. Sergi 20 Aralık tarihine kadar sanat severlerin ziyaretine açık olacak.