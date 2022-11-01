Akaretler'de sanatsal buluşma!

Artweeks@Akaretler'in 7. Edisyonu, İstanbul’un kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler’de gerçekleşti. Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin bir çoğunun

yeniden yer aldığı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedef alıyor. Bilgili Ailesi olarak tarihe, sanata, kültüre, mirasa ve insana her zaman çok değer verdiklerinive projelerini heyecanla hayata geçirdiklerini ileten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo: “Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından genç ve çağdaş sanatçıların buluşma noktasına

dönüşen Artweeks@Akaretler sayesinde farklı disiplinlerden pek çok sanatçıyı, eseri ve fikri

sanatseverler ile bir araya yeniden getirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi. Özel davette Bilgili Holding Kültür Sanat Projeleri Yöneticisi Begüm Güney ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk de yer aldı.