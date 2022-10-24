Spor tutkunlarına özel davet...

Biz Türkiye'nin ilk dövüş sporları giyim markası olan KOİ-FIGHT özel davetle tanıtıldı. Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Türkiye’de de yaklaşık 20 milyon izleyicisiyle profesyonel anlamda en hızlı şekilde gelişen sporlardan biri olma özelliği taşıyor. MMA karma savunma sporu etkinliği, Cuma günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlik 92 ülkede canlı olarak yayınlanırken müsabakalara; 8'i kazak, 8'i Türk olmak üzere toplamda 32 sporcu katıldı. Organizasyonun tüm geliri şehit ailelerine ve gençlerin spora kazandırılması projelerine bağışlanacak.