Magazin Hattı

Spor tutkunlarına özel davet...

Türkiye'nin ilk dövüş sporları giyim markası olan KOİ-FIGHT iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davetle tanıtıldı.

Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi
Spor tutkunlarına özel davet...

Biz Türkiye'nin ilk dövüş sporları giyim markası olan KOİ-FIGHT özel davetle tanıtıldı. Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Türkiye’de de yaklaşık 20 milyon izleyicisiyle profesyonel anlamda en hızlı şekilde gelişen sporlardan biri olma özelliği taşıyor. MMA karma savunma sporu etkinliği, Cuma günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlik 92 ülkede canlı olarak yayınlanırken müsabakalara; 8'i kazak, 8'i Türk olmak üzere toplamda 32 sporcu katıldı. Organizasyonun tüm geliri şehit ailelerine ve gençlerin spora kazandırılması projelerine bağışlanacak.


KOİ-FIGHT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi”

Ünlü simalar “Dalından Sofraya Bir Zeytin Dalı Hikayesi” adıyla özel bir zeytin hasadı davetinde bir araya geldiler.
Caddeler Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Erhan Kamışlı ve Sadi-Asuman Şener çifti hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Davetler Can’ın Sihirli Dünyası'nda buluştular!

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Ressam ve yazar Neslihan Karaağaç’ın yazdığı Can’ın Sihirli Dünyası isimli çocuk operası'nı izyerek değerlendirdi.

Güncel Los Angeles tatilcileri...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Derya Ayaydın, yakın dostları Cenk-Ecem Öztanık çiftiyle Los Angeles'ta tatile çıktı.

Magazin Hattı Sonbahara merhaba yemeği...

İş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri “Grand Moment” temalı yemeğiyle sonbahara merhaba dediler.
Güncel Ailece eğitim için Miami'de!

NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve Yelda Güral, oğulları Umut'u, eğitimi için Miami'ye götürdüler.

Magazin Hattı Spor tutkunlarına özel davet...

Türkiye'nin ilk dövüş sporları giyim markası olan KOİ-FIGHT iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davetle tanıtıldı.
Güncel "Sohbet koyu olunca..."

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Beyza Uyanoğlu ve Gülşah Alkoçlar bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Güncel Dostlarından Gönül'e özel kutlama!

Feryal Gülman ve Hande Sezer Pekcan yakın dostları Neşe Gönül'ün yeni yaşını sürpriz bir paylaşımla kutladılar.
Magazin Hattı Mutlu son!

İş insanı Fırat Bozfırat ve iş insanı Yeşim Yılmaz, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen muhteşem düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Magazin Hattı Enver Kadıoğlu Koşusu’nda pist rekoru!

Enver Kadıoğlu Koşusu’nu Girl Gone Bad jokeyi Halis Karataş kazandı.

Davetler Sürdürülebilir gıdaya özel açılış!

Sürdürülebilir gıda için “topraksız ve dikey tarım” uygulamasını hayata geçiren Vertical, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.