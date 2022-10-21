Türk lezzetleri Macaristan'da...

Türk mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen ‘’7 Bölge 7 Mutfak’’ projesi kapsamında Macaristan’da kurgulanan etkinlik serisinin ilki başkent Budapeşte’de, Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Matild Palace’da düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Her ay Türkiye’den farklı şeflerin Budapeşte’de konuk edileceği serinin ilkinde ünlü şef Çiğdem Seferoğlu, Matild Cafe’de ağırladığı konuklarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne has tatlarla hazırladığı özel bir menü sundu. 80 kişilik özel davete üst düzey bürokratlar, çok sayıda yabancı büyükelçi, Türk ve Macar iş adamları ile basın mensupları katıldı.