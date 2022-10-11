Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel proje!

Türkiye'de sigorta sektörünün sağlıklı bir büyüme ivmesi yakalayabilmesi, sigorta penetrasyonunun artması ve sigorta bilincinin yayılması hedeflerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu (STSP), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Platform, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizliğe dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nünde “Kızımın Gözünden” projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Proje kapsamında kız çocukları iş dünyasında olan anne ya da babalarını fotoğrafladılar. İş insanları, kızlarının çektiği bu fotoğrafları satın alarak Darüşşafaka Cemiyeti’ndeki kız çocuklarının eğitimine destek sağlamış olacak.