Kendine has lezzetleri dostları için pişirecek...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nurettin Hasman, kolları sıvadı ve mutfağa girdi. Çok uzun süredir mutfakla ilgilenen yemek pişirmeyi hobinin ötesine taşıyan Hasman, hem kendi sevdiği hem de çok beğenileceğini düşündüğü lezzetleri dostları için pişirecek. Her hafta farklı bir dünya mutfağı konseptiyle misafirlerini Tarabya Hristo’da ağırlayacak olan Nurettin Hasman için şimdiden rezervasyonlar doldu. On kişilik gruplar halinde büyük bir masada toplanacak misafirler, Hasman'ın hoş sohbeti eşliğinde dünyaca ünlü lezzetleri deneyimleme imkanı yaşayacak.