‘Sonbahar’a Merhaba’ etkinliği!

Gıda Takviyesi Sektörünün Öncülerinden Kyani, Yeni İş Ortağı Clubsporium’da Düzenlediği Parti ile ‘Sonbahar’a Merhaba’ dedi. 1000’in üzerinde davetlinin katıldığı gecede, Kyani ve Clubsporium Yönetimi, Kyani İş Ortakları, Clubsporium Akatlar ve Bostancı Üyeleri ile sanat ve cemiyet hayatından özel konuklar bir araya geldi. Sağlıklı Beslenme, Spor ve Gıda Takviyesi Kullanımının öneminden bahsedildi. Konuklar yaz sonrası işe ve spora dönüş üzerine keyifli sohbetler yaparken, Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından Ece Seçkin konseri ile eğlendi. Gecede, dünyaca ünlü beslenme ve fitness uzmanı Mark Macdonald da bir konuşma yaparak katılımcılara daha iyi bir yaşam için düzenli spor, sağlıklı beslenme ve Kyani gıda takviyelerini kullanımının öneminden bahsetti.