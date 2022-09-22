Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum Otizm Vakfı için el ele...

Gelenekselleşen ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği dün akşam, altıncı kez gerçekleştirildi. Gece boyunca hayallerindeki meslekleri deneyimleyen yetişkinler, aynı zamanda keyifli atölyeler, konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi. KidZania İstanbul, Büyüklere KidZania gecesine katılan davetliler için Tohum Otizm Vakfı, TEGV ve Sosyal Ben Vakfı iş birliğiyle 800 imkânı olmayan çocuğu şehrinde ağırlayacağını açıkladı. Yüzlerce yetişkin misafirin katıldığı ve eğlencenin doruğa ulaştığı gecede, büyükler meslek deneyimleme aktivitelerinin yanı sıra bu geceye özel atölye, konser ve sürpriz etkinliklerle bir gece de olsa çocukların büyülü dünyasını keşfe çıktı. Bir yetişkinin KidZania’ya yanında çocuk olmadan girebileceği tek zamanın Büyüklere KidZania akşamı olduğunu vurgulayan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Bu akşamın bizim için bir diğer anlamı da ‘Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var’ kurumsal sosyal sorumluluk projemize misafirlerimiz sayesinde yaptığımız katkımız. Burada bulunan misafirlerimizin toplam sayısı kadar çocuğumuzu; Sosyal Ben Vakfı, TEGV ve Tohum Otizm Vakfı ile yaptığımız iş birlikleriyle önümüzdeki dönemde KidZania’da misafir edeceğiz. Bu akşam burada bizimle olduğunuz ve kalbimizi daha fazla çocuğa açmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.