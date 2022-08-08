Uygun'dan 'Renklerin Gücü' sergisi...

Yıllar önce kurduğu Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) çatısı altında başarılı sosyal sorumluluk projelerine imza atmanın yanı sıra, sanat çalışmalarıyla gündemde olan Ebru sanatını, renkler ve desenler ile tuvallerine aktaran Ebru Uygun, “Renklerin Gücü’ adını verdiği resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Sedef Orman, Zafer Kozanoğlu, Zeynep Germen gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini sergisinde ağırlayan Ebru Uygun’un oğlu Axel Yarcan’da yalnız bırakmadı. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında gerçekleştirdiği sergilerle ebru sanatının dünyada tanınmasına büyük katkı sağlayan Ebru Uygun’un Küratörlüğünü Evren Başak’ın yaptığı sergisinde 25 parça özel resim Bodrum Touch Sanat Galerisinde sergilenecek. Sergideki seçili eserlerin bir kısmı Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)’e bağışlandı.