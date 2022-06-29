Bodrum'da sanat dolu gece...

Bu sene ikincisi düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı (BAF), Bodrum’un eşsiz güzelliklerinin buluştuğu Cennet Koyu’nda yer alan Akana Hotels ve Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen prömiyer davetiyle çok ses getirdi. Fuarda yer alan açık hava heykellerinden bazılarının otelin çeşitli alanlarında sergilendiği bu özel gecede, aralarında Ressam Devrim Erbil, Modacı Neslihan Yargıcı, Hilton Türkiye, İK Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Coca Cola Operasyonlar Direktörü Ali Huroglu, Tepe Grubu Eski Genel Koordinatörü, Sinan Uyanık Yüksek Mimar Nazan Uyanık, Ralli Pilotu Hakan Dinç, Bodrumlu opera sanatçısı Deniz Kurt gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok sanatsever bir araya geldi. Bodrum Sanat Fuarı’nın Prömiyer’ine kendi markaları olan ve geçen yaz açılan AKANA Hotels ile ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Akana otelimiz bir sanat eseri inceliğinde ve estetiğinde tasarlandı tüm detaylarıyla. Cennet Koyu ise zaten doğanın bir sanat eseri gibi adeta. Dolayısıyla cennetin kalbinde sanatla dolu bir gece yaşatmak istedik Bodrum Art Fair’in açılış gecesinde.” Dedi.