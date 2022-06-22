Kansersiz Yaşam Derneği’nden Bahar Şenliği...

Kansersiz Yaşam Derneği’nin (KAYD) kanser hastası çocuklar ve aileleri için yaptığı geleneksel GülümseSEN Bahar Şenliği geçtiniz günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Yeni Bir Yaşam etkinlik alanında 350 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. KAYD Gençlik Komitesi ve Sosyal Komitesi tarafından yapılan; çocukların morallerini yükseltmeyi, doğa içinde oyuncak ve etkinliklerle onları buluşturarak motivasyonlarını artırmayı amaçlayan şenlikte minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Yıl içinde tedavilerinden dolayı yaş günlerini kutlayamayan çocuklar için doğum günü pastaları kesildi. Oyuncu Çağrı Atakan’ın katılımı, şarkıcı Ege Balkız’ın şarkı performansı, uçurtma atölyesi, şişme oyuncaklar, sihirbaz, karaoke, sanat atölyeleri, spor, yoga, nefes çalışmalarıyla dolu geçen günde çocuklar doyasıya eğlendiler.