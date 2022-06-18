Cizreli’den girişimci kadınlara destek!

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla geliştirilen Toprağın Kadınlarından Sofralara projesiyle menülere giren süper meyve ile Gamze Cizreli girişimci kadınlara destek oldu. Tarımda kadın eli dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aronya meyvesine büyük ilgi gösterildiğini belirten Dr. Aronia Kurucusu, Girişimci Aylin Kalafatoğlu, “Birçok restoranda aronyalı tarifler yapılıyordu. Şimdi ise Türkiye’nin en bilinen restoran zincirlerinden Big Chefs’in menülerinden aronyalı tarifler olacak. BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında aronya, Big Chefs’in menülerinde pizza, salata ve cheesecake çeşitleri ile yer bulacak. Aronyalı somon gravlax pizza, aronyalı somon gravlax salata ve aronyalı soğuk cheesecake olarak yer alan meyveyi farklı tariflerle de tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm tedariğini Dr. Aronia olarak gerçekleştireceğiz. Kadın bir girişimci olarak Toprağın Kadınlarından Sofralara projesiyle aronyayı gastronomi dünyasıyla buluşturduğum için çok mutluyum” dedi.