Magazin Hattı

'Beyaz Gece'ye büyük ilgi!

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "Beyaz Gece" Yalıkavak'ta gerçekleşti.

17 Haziran 2022 Cuma
'Beyaz Gece'ye büyük ilgi!

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "Beyaz Gece" Mandalin Yalıkavak'ta gerçekleşti. Katılımcılar ve davetlilerin, beyaz giyinerek katıldıkları gece tam bir görsel şölene dönüştü. Çok büyük bir katılıma sahne olan organizasyonun tüm geliri vakıfa bağışlandı. Vakıf yönetim kurulununu ev sahipliği yaptığı geceye, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı. Sunuculuğunu Alp Kırşan'ın yaptığı ve Sibel Tüzün'ün sahne aldığı unutulmaz gecede, Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan, Ali Şen ve Erman Toroğlu da Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı desteklemek için Mandalin Yalikavak'taydı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban teşekkürlerini iletti. Balaban ayrıca tüm gönüllüleri, yapılan çalışmaları görmeleri için Bodrum Turgutreis’te bulunan merkezlerine davet etti.



Beyaz Gece Yalıkavak Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı

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