Magazin Hattı

“Türk turizminin Oscar”ından 2 ödül!

Türkiye'nin sanayileşme ve turizm hamlelerinde önemli bir rol üstelenen duayen iş insanı NG Topluluğu Kurucu Başkanı Nafi Güral, “Türk turizminin Oscar”ı olarak kabul edilen QM Awards 2021 ödüllerinden Kalite Yönetimi Yatırımcı QM Özel Ödülü’ne layık gürüldü.

15 Haziran 2022 Çarşamba
“Türk turizminin Oscar”ından 2 ödül!

Türkiye’nin en kapsamlı ödülleri olarak görülen, 10 farklı kategoride, 74 farklı dalda kişi ve markalara verilen QM Awards ödülleri, Türkiye’nin dört bir yanından turizm profesyonellerinin bir araya geldiği bir törenle sahiplerini buldu. GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından bu sene 12.’si düzenlenen QM Awards 2021, turizm sektöründe köklü tecrübe ve yenilikçi yaklaşımı buluşturan NG Hotels’e 2 ödül birden getirdi. Duayen iş insanı, NG Topluluğu Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kalite Yönetimi Yatırımcı QM Özel Ödülü’nü, geçtiğimiz yıl açılan NG Phaselis Bay ise QM Best New Luxury Resort ödülünü aldı. Turizm sektöründe başarının mimarlarının buluştuğu törende NG Topluluğu Kurucu Başkanı Nafi Güral ile NG Phaselis Bay’a verilen ödülleri NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve NG Phaselis Bay Genel Müdürü Cenker Yılmaz aldı.

QM Awards 2021 NG Topluluğu Nafi Güral

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