Sanatta Engel Yok Vakfı yararına defile...

Faize Sevim Modaevi 65.yıl jübile defilesini önceki akşam Sanatta Engel Yok Vakfı yararına

muhteşem bir etkinlikle gerçekleştirdi. Mengerler Etiler Showroomunda gerçekleşen defilede mankenler sanatta engel tanımayan bireyler için yürüdü. Koreografisini Uğurkan Erez’in hazırladığı, Pınar Altuğ Atacan’ın sunuculuğundaki gecede Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker ve Ozan Orhon performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı Murat Evgin Sanatta Engel Yok Vakfı için yazdığı şarkıyı ilk kez bu akşam seslendirerek büyük alkış aldı. Geceye katkısı bulunanlara plaket töreniyle başlayan etkinlikte,Faize Sevim Modaevi 65. yıl jübilesinde, yıllar içinde defilelerinde podyumları adımlayan dönemin eskimeyen değerli mankenleri ve günümüzün ünlü mankenleri engelsiz gençlerle yan yana modaevinin rengarenk tasarımlarını sergilediler. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak bu kıymetli etkinlikte sanatı destekleyen herkese teşekkürlerini sunarak bu defileden elde edilen gelirin vakfın destek verdiği gençlerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti. Vakfın Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman da misafirlerle tek tek ilgilenerek canla başla çalışan tüm ekibe, destek veren herkese teşekkür etti.