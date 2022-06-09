Renkli yaz daveti...

İlkem Öztürk, daha önce yaşadığı New York’tan döner dönmez kolları sıvayıp sağlıklı ve mutlu yaşam

anlayışıyla Etiler’de Dose İstanbul Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ve içerisindeki Overdose clean eatery restorantı açtı. Açılmasından bu yana, İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarından

biri olan Dose, "Yaza Merhaba” etkinliği düzenledi. Etkinlik Overdose’un bahçesinde birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Overdose'un kurucusu İlkem Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bahçe partisine, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim ve özel davetliler katıldı. Davette, Overdose’un şefi Bora Günebak’ın hazırladığı özel yaz menüsünden sağlıklı tadımlık ikramlar yapılırken; davetliler, ünlü kadın Dj İlayda Aydoğar’ın müzikleri eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi. Menü; rafine şekersiz, glütensiz ve laktozsuz ürünlerle hazırlandığı için, misafirler bol bol “temiz mutfak” yemeklerini yiyip dans ettiler.