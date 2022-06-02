Dünya moda perakendesinin lider markalarından Damat Tween, Perakende Günleri kapsamında düzenlenen 2022 Yılı Perakende Güneşi Ödülleri’nde “Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Damat Tween, perakende sektöründe teknoloji kullanımı ve dijital dönüşüm alanında başarılarıyla sektöre örnek olması ve “yeni dijital evren” olarak bilinen metaverse alanında yaptığı öncü yatırımlar nedeniyle ödül almaya hak kazandı. Damat Tween adına ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar aldı.