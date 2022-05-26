Sanatseverler Art Contact İstanbul'da...

Türkiye ve İran da 84 yılından beri sergi açan sanatçı Ahmet Nejat bu yıl 2.si düzenlenen Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda yer aldı. Fuara 3 boyutlu yaptığı 44 eseriyle katılan sanatçı Nejat hastalığından ve koronadan etkilenerek oluşturduğu eserleri fuarda sanatseverlerin beğenisine sundu. Fuarda, 3 yıl aradan sonra ilk defa sergi açan ünlü sanatçı Ahmet Nejat, “84 yılından itibaren Türkiye ve yurtdışında birçok sergi açtım. Hastalığım ve koronadan ötürü 3 yıldır sergi açamamıştım. Burada olmak beni çok mutlu ediyor.Hastalık sürecinde yaşadıklarım eserlerimi de yansıdı ve onları ilk defa, bu fuarda sergiliyorum. dedi. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından bir çok ismin katıldığı etkinliğe Souadad Kandemir de geldi. 5 gün sürecek etkinlikte 1000 in üzerinde 4000 eser sergileniyor.