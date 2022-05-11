Özel koleksiyona tanıtım!

Atasay CEO’su Atasay Kamer ev sahipliğinde gerçekleşen lansman daveti renkli bir organizasyonla gerçekleşti. Mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımlar incelenirken markanın yeni yüzü olan Hande Erçel'de davetlilerle özel tasarımları inceledi. Kapsül koleksiyonun özel lansmanında konuşan Atasay CEO’su Atasay Kamer, “Koleksiyonlarımızı tasarlarken her kadının kendine has bir stilinin olduğunu ve ruhunun istediği tarzını belirleme özgürlüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu güçlü ve özgür koleksiyona birlikte imza attığımız ismin de Hande Erçel gibi stil sahibi bir kadın olması bizim için çok kıymetli” diye konuştu.