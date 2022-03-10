Özel ödül...

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 buçuk milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre tatil pazarlama kategorisinde ödülü JOLLY aldı. Ödülü Jolly adına müşteri deneyimi müdürü Zeynep Gül Çakır alırken “pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Her bir müşterimizin memnuniyeti için çok çalıştık, o yüzden bu ödül bizim için çok değerli” dedi. Jolly pazarlama direktörü Yasemin Develioğlu ise yaptığı açıklamada “merkezde ve sahada 120 kişilik bir ekiple müşterilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz. Müşterilerimizin tüm aşamada memnuniyetini ölçüyor, bu veriyi de hem kendimizi hem de iş ortaklarımızı geliştirmek için kullanıyoruz. Hedefimiz şikayetleri çözmek değil oluşmasını engellemek. Ekibimiz bu zor süreçte çok emek verdi, müşterilerimizin bu emeği ödüllendirmesi bizi çok mutlu etti” dedi.