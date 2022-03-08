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Kadınlar “Kadının Gücü”nü konuştu!

YEKÜV Vakfı 30. kuruluş yıl dönümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel düzenlenen “Kadının Gücü” etkinliğiyle kutladı.

08 Mart 2022 Salı
Kadınlar “Kadının Gücü”nü konuştu!

Pek çok eğitsel, kültürel projeyi hayata geçiren ve bu yıl 30. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan YEKÜV vakıfı özel etkinlikleriyle dikkat çekti. YEKÜV Başkan H. Işın Özdemir, YEKÜV Başkan Yardımcısı Ş. Tülay Erkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Maslak Otel’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ne özel düzenlediği “Kadının Gücü” adlı etkinlikte kendi alanlarında başarılı kadınlar bir araya geldiler. Vakfın konuğu olan Prof. Dr. Bengi Başer, Şen Piliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan ve YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu Müdiresi Çiğdem İpekçi eğitimli kadınların toplum içindeki önemine vurgu yaparak düşüncelerini dile getirdiler. Moderatörlüğünü YEKÜV başkan yardımcısı Dr. Esra Bal’ın yaptığı etkinlikte son yılların en önemli konularından biri olan “Kadına Şiddet” in de eğitimli kadınlar sayesinde biteceğine vurgu yapıldı.

Kadının Gücü YEKÜV 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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