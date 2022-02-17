Magazin Hattı

Demir, reklam yüzü oldu!

Sinbo Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in eşi Meltem Demir, markanın reklam yüzü oldu.

17 Şubat 2022 Perşembe
Demir, reklam yüzü oldu!

Güzellik Koçu Meltem Demir, reklam yüzü oldu. Sinbo Küçük Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, eşinin kadınlar tarafından ilgiyle takip edilmesi nedeniyle tercih edildiğini açıklarken Meltem Demir, "Bu ilk değil. Kurduğum online alışveriş sitesinde markanın yeni çıkan ürünlerini piyasa sunuyordum. Gelen geri dönüşlere göre üründe değişimlerin yapılmasını sağlıyordum. Kutuların tasarımını dahi ben yapıyordum. Zaten satış, müşteri ilişkileri gibi alanlarında hep vardım. Şimdi bir de reklam yüzü oldum” diye konuştu.



Mehmet Demir Meltem Demir

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