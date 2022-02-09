Magazin Hattı

35’inci yılda özel etkinlik!

Turizmci iş insanları Mete Vardar ve kardeşi Mert Vardar EMITT 2022 Fuarı’nda misafirlerini ağırladı.

09 Şubat 2022 Çarşamba
35’inci yılda özel etkinlik!

Bu yıl 35’inci yaşını kutlayan Jolly, 2022 yılı proje ve yol haritalarını Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve tüm departman yetkililerinin de katılımıyla EMITT 2022 Fuarı’nda düzenledikleri davette açıkladı. Fuarın en büyük katılımcılarından biri olduklarının altını çizen Vardar, “Turizm gibi zorlu bir sektörde yenilikçi yapımızla 35’inci yılımıza girmiş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Sektörün en eski markalarından biri olarak, sağlam yapımız, müşterilerimize verdiğimiz güven duygusu, ailemizin birer ferdi haline gelen ekip arkadaşlarımız ve mutlak müşteri memnuniyeti vizyonumuzla bugünlere geldik” dedi. Markalarını bu yıl yurt dışına taşımanın yoğunluğu içerisinde olduklarına dikkat çeken Jolly CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise “müşteri güven ve memnuniyeti ile sektördeki yerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyor, bizim için çok önemli bir adım daha atıyoruz ve bu yılın ikinci çeyreği itibariyle Jolly markasını yurtdışına da taşıyoruz” dedi.

Onur AYDIN

Mete Vardar Mert Vardar EMITT 2022 turizm

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