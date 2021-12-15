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Başarım Sensin'den yeni yıl toplantısı!

Başarım Sensin Derneği, yeni yılın gelişini ve 2022 yılının ilk planlama toplantısını, dernek üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.

15 Aralık 2021 Çarşamba
Başarım Sensin'den yeni yıl toplantısı!

Benesta Acıbadem projesi, Türkiye’nin önde gelen seçkin derneklerinden Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu ve Dernek Üyeleri yeni yılın enerjisini birlikte kutlamak için bir araya geldi. Son dönemde yangınlarda zarar görmüş ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının eğitimine vereceği bursları karşılamak üzere düzenledikleri fotoğraf sergileri ile öne çıkan Başarım Sensin Derneği ayrıca 2022 yılı planlama çalışmasını da Benesta Acıbadem’de gerçekleştirdi. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Yönetim Kurulu Üyeleri Figen Kıral, Özge Argüder, Aslı Akın, Gülnaz Sezgin ve Yeşim Manav ile Dernek Üyelerinden Arzu Demirer, Ebru Zeynep Altay, Ebru Çarıkçılar, Güniz İyianlar, Işıl Güvensoy Barlık, Nurgül Kemalbay, Pınar Solu, Zeynep Başkaya, Ferah Memişoğlu ve Tülin Şanlı’nın katıldığı buluşmaya Esta Construction Türkiye üst yönetimi ev sahipliği yaptı.

Başarım Sensin Derneği yeni yıl yılbaşı

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