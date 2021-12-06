Alışveriş festivaline yoğun ilgi!

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini online alışveriş sitesi Le Bedesten ile birleştirdi. Otizmli bireylerin yararına bu yıl 14. defa düzenlenen ve büyük ilgi gören Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği; Aralık’ta Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Üç gün süren şenlikte, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılmak üzere, etkinlik girişlerinden, katılımcı firmalardan ve çekiliş bilet ücretleri aracılığı ile yardım toplandı.