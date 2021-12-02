Işık'tan 'Dünden Bugüne İstanbul'

Sanat danışmanları Dr. Gizem Pamukçu ve Hülya Şekercioğlu’nun katkılarıyla, fikir yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı moderatörlüğünde, ressam Kenan Işık’ın İstanbul üzerine keyifli söyleşisine Four Seasons Hotel Bosphorus, ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından aralarında Leyla Alaton, Atıl Kutoğlu, Nazlı Keçili, Neşe Sert'in olduğu isimler, Prof. Dr. Uğur Batı ve ressam Kenan Işık’ın ‘kent ve dinamizm’, ‘yeni sanat’, ‘dijitalin etkisinde yeni anlamlar’ ve ‘sanat, insan ve diğer masallar’ üzerine doyumsuz sohbetini dinlerken bir yandan da Aqua şeflerinin İstanbul’u yansıtan sokak lezzetlerini deneyimleme şansı buldu.

Ferit TUĞLUK