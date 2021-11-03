Magazin Hattı

Yeni mağazaya özel açılış!

Kokulara olan tutkusuyla yola çıkan iş kadını Fulya Gündoğdu İlk mağazasını Galataport’ta açtı.

03 Kasım 2021 Çarşamba
Yeni mağazaya özel açılış!

Fulya Gündoğdu’nun kokulara olan tutkusuyla başlayan marka serüveni bugün dünyanın dört bir yanına taşıyor. Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren marka ilk mağazasını Galataport’ta açtı. Fulya Gündoğdu heyecanını; 'Ülke turizminin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir proje olan Galataport’ ta açtığımız ilk mağazamız için çok mutluyuz. Her geçen gün büyüyerek yarattığımız istihdamın artmasıyla birlikte daha çok mağaza açmayı hedefleyerek doğaya saygıyı ilke edinmiş bir marka olan Fiolas ürünleri aracılığıyla tüm tüketiciyi bilinçlendirmek en önemli misyonlarımızdan' diyerek paylaştı.

Galataport

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