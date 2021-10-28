Magazin Hattı

Sosyete kışa 'merhaba' davetinde...

Boğaz’a yeni bir soluk getiren ‘Mavra Arnavutköy’, Güneş Eren’in ev sahipliğinde cemiyetin önde gelen kadınlarını özel bir yemek davetiyle bir araya getirdi

28 Ekim 2021 Perşembe
Sosyete kışa 'merhaba' davetinde...

Kapılarını yeni açan ve Boğaz’a hem lezzet, hem de dekorasyonu ile yeni bir soluk getiren ‘Mavra Arnavutköy’, Güneş Eren’in ev sahipliğinde cemiyetin önde gelen kadınlarını özel bir yemek davetiyle bir araya getirdi. Davetliler eşsiz manzara eşliğinde, birbirinden özel olarak hazırlanmış tadım menüsünü deneyimlediler. Boğaz’ın serin sularından çıkan taze balık ve Mavra Arnavurköy’ün özel reçetelerinin yer aldığı menü çok beğenildi. Davete katılanlar arasında Nergis Pekuysal, Begüm Özer, İpek Köse gibi cemiyetin önde gelen kadınları yer aldı.



Mavra Arnavurköy

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yaşasın Cumhuriyet!

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde Anadolu'nun ortasında bir güneş gibi doğdu.

Davetler 'Anamorfoz Atatürk' eseri Koç Müzesi’nde...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile sergilenmeye hazırlanan ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri Rahmi Koç Müzesi'nde, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un da katılımıyla tanıtıldı.

Davetler Nişantaşı'nda özel davet!

Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, heyecanla beklenen Nişantaşı mağazasını özel bir davetle açtı.
Davetler Pilevneli'de iki önemli sergi...

Pilevneli Galeri iki önemli sanatçı Richard Wilson ve Defne Tesal'ın kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.

Magazin Hattı Sosyete kışa 'merhaba' davetinde...

Boğaz’a yeni bir soluk getiren ‘Mavra Arnavutköy’, Güneş Eren’in ev sahipliğinde cemiyetin önde gelen kadınlarını özel bir yemek davetiyle bir araya getirdi
Davetler Parıltı Derneği'nden 'Cumhuriyet konseri'

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, önceki akşam çocukların eğitimine katkı sağlamak için, Cumhuriyet konseri düzenledi.
Davetler Farkındalık yaratan etkinlik!

Six Senses Kocataş Mansions “Wellness Talks” serisi kapsamında, Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Op. Dr. Dilek Avşar’ı konuşmacı olarak ağırladı.

Güncel Dostların kahve molası...

Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
Magazin Hattı Kamhi, sanatseverlerle buluşuyor!

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin yeni video çalışmaları, ekim ayında hem Türkiye’de hem de Güney Kore’de sanatseverlerle buluşuyor.
Güncel 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Sosyetik güzel Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci Ekşioğlu'yla birlikte online bir sanat sohbeti gerçekleştirdi.
Güncel Kosova Başkonsolosundan Orakçıoğlu'na ziyaret...

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kosova Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı ağırladı.
Güncel Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.