Sosyete kışa 'merhaba' davetinde...

Kapılarını yeni açan ve Boğaz’a hem lezzet, hem de dekorasyonu ile yeni bir soluk getiren ‘Mavra Arnavutköy’, Güneş Eren’in ev sahipliğinde cemiyetin önde gelen kadınlarını özel bir yemek davetiyle bir araya getirdi. Davetliler eşsiz manzara eşliğinde, birbirinden özel olarak hazırlanmış tadım menüsünü deneyimlediler. Boğaz’ın serin sularından çıkan taze balık ve Mavra Arnavurköy’ün özel reçetelerinin yer aldığı menü çok beğenildi. Davete katılanlar arasında Nergis Pekuysal, Begüm Özer, İpek Köse gibi cemiyetin önde gelen kadınları yer aldı.