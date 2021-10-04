Magazin Hattı

Boğaz gezisiyle enerji depoladılar

TÜGİAD yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek keyifli bir Boğaz turuna çıktı.

04 Ekim 2021 Pazartesi
Boğaz gezisiyle enerji depoladılar

Yoğun iş temposunda önemli kararlar alan TÜGİAD yönetim kurulu üyeleri hala devam eden güzel havayı da fırsata çevirmeyi başardı. Aralarında TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, genel başkan yardımcısı Şanser Kadooğlu ve Sanitas Spa’nın ortağı Şebnem Akman Balta’nın bulunduğu grup Şanser Bey’in teknesiyle keyifli bir Boğaz turuna çıktı. Hafta arası sabah erken başlayan yoğun iş temposuna, öğleden sonra kısa bir mola veren iş insanları, Çırağan Palace Kempinski otelinin önünden teknelerine bindiler. Rehber Mahir Karakuş’un anlatımıyla İstanbul’un güzel manzarasından, tarihinden ve boğazın temiz havasından feyz alarak keyifli bir gün geçirdiler.

TÜGİAD boğaz tekneturu

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